Тайфун “Лекіма” у Китаї змінив життя майже 13 мільйонів
Укрінформ
Тайфун “Лекіма” вплинув на життя близько 12,88 мільйона людей із дев'яти китайських провінцій.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю.
“Тайфун “Лекіма” вплинув на життя близько 12,88 мільйона людей з дев'яти китайських провінцій”, - йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, близько двох мільйонів людей були переселені в результаті стихійного лиха.
У відомстві також повідомили про 13 тисяч зруйнованих та 119 тисяч пошкоджених будинків.
Тайфун також знищив 996 тисяч гектарів урожаю.
Зазначається, що Тайфун “Лекіма” став у Китаї вже дев'ятим і найсильнішим у цьому році.
Як повідомлялося, в результаті тайфуну “Лекіма”, що накрив Китай, загинуло 44 людини.