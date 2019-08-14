Тайфун “Лекіма” у Китаї змінив життя майже 13 мільйонів

Тайфун “Лекіма” вплинув на життя близько 12,88 мільйона людей із дев'яти китайських провінцій.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю.

“Тайфун “Лекіма” вплинув на життя близько 12,88 мільйона людей з дев'яти китайських провінцій”, - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, близько двох мільйонів людей були переселені в результаті стихійного лиха.

У відомстві також повідомили про 13 тисяч зруйнованих та 119 тисяч пошкоджених будинків.

Тайфун також знищив 996 тисяч гектарів урожаю.

Зазначається, що Тайфун “Лекіма” став у Китаї вже дев'ятим і найсильнішим у цьому році.

Як повідомлялося, в результаті тайфуну “Лекіма”, що накрив Китай, загинуло 44 людини.