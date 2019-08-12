Кількість жертв тайфуну “Лекімі” у Китаї зросла до 44

У результаті тайфуну “Лекімі”, що накрив Китай, загинуло 44 людини.

Про це повідомляє CGTN.

“Кількість загиблих у результаті тайфуну “Лекімі” зросла до 44…”, - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок понеділка, тайфун “Лекімі” забрав життя 39 людей.

На сході провінції Шаньдун зафіксовано п’ять смертей через тайфун. Семеро осіб зникли безвісти після зсуву грунту у прибережних районах.

Ще дев'ять осіб зникли безвісти на сході китайської провінції Чжецзян, повідомляє місцева влада.

Національний метеорологічний центр Китаю понизив “Лекімі” в класі до тропічного шторму.

На даний момент в регіоні ведуться рятувальні роботи.

Як повідомлялося, через потужний тайфун китайська влада евакуювала з постраждалих районів понад 1 млн осіб.

Через негоду в Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки.

Загальні економічні збитки внаслідок тайфуну "Лекімі" становлять майже 2 млрд доларів.