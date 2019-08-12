Кількість жертв тайфуну “Лекімі” у Китаї зросла до 44
Про це повідомляє CGTN.
“Кількість загиблих у результаті тайфуну “Лекімі” зросла до 44…”, - йдеться у повідомленні.
Станом на ранок понеділка, тайфун “Лекімі” забрав життя 39 людей.
На сході провінції Шаньдун зафіксовано п’ять смертей через тайфун. Семеро осіб зникли безвісти після зсуву грунту у прибережних районах.
Ще дев'ять осіб зникли безвісти на сході китайської провінції Чжецзян, повідомляє місцева влада.
Національний метеорологічний центр Китаю понизив “Лекімі” в класі до тропічного шторму.
На даний момент в регіоні ведуться рятувальні роботи.
Як повідомлялося, через потужний тайфун китайська влада евакуювала з постраждалих районів понад 1 млн осіб.
Через негоду в Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки.
Загальні економічні збитки внаслідок тайфуну "Лекімі" становлять майже 2 млрд доларів.