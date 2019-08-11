Тайфун "Лекімі" набуває сили: уже 28 жертв

В результаті тайфуну постраждали майже 500 тисяч людей, 28 осіб загинули, ще два десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Кількість жертв тайфуну "Лекімі" в Китаї вже зросла до 28 осіб, повідомляє Сіньхуа.

У провінції Чжецзян, де знаходиться епіцентр стихії, постраждали 497,9 тисяч осіб. Також через тайфун були пошкоджені сільськогосподарські посіви на площі 173 тис. га та знищені на площі понад 20 тис. га.

Крім того, в результати стихійного лиха загинули щонайменше 28 осіб, також ще 20 людей вважаються зниклими безвісти. Стихією було зруйновано понад 34 тисячі будинків.

За даними китайського ЗМІ, загальні економічні збитки внаслідок тайфуну "Лекімі" становлять майже 2 млрд доларів.

Як повідомлялося, потужний тайфун забрав життя 18 людей, ще 14 осіб вважалися зниклими безвісти. Близько 100 тис. людей перебували у центрах тимчасового розміщення. Китайська влада евакуювала з постраждалих районів понад 1 млн осіб.

За даними метеорологів, "Лекімі" повинен стати найпотужнішим тайфуном з 2014 року. Через негоду в Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки.

Фото: russian.news.cn