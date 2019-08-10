У Китаї росте кількість загиблих від тайфуну "Лекімі"

Кількість загиблих у результаті потужного тайфуну "Лекімі", що обрушився на схід Китаю, зросла до 18-ти.

Про це повідомляє Xinhua.

«Кількість загиблих зросла до 18 після того, як було виявлено ще п'ять тіл», - йдеться в повідомленні.

Двоє з п'яти виявлених загиблих раніше вважалися зниклими безвісти. Тепер число зниклих становить 14 осіб, їхні пошуки тривають.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих у результаті супертайфуну "Лекімі", що пройшов через східну частину Китаю.