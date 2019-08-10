У Китаї супертайфун "Лекіма" забрав життя 13 людей, ще 16 пропали без вісті

На Сході Китаю щонайменше 13 людей загинули в результаті супертайфуна "Лекіма", 16 осіб пропали без вісті.

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що в провінції Чжецзян ведутся рятувальні роботи, в район лиха направлені понад 300 озброєних поліцейських, співробітників служби громадської безпеки і рятувальників.

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Як повідомляв Укрінформ, з наближенням тайфуну "Лекіма" до території східного Китаю більше мільйона осіб були тимчасово переміщені в інші регіони. У провінції Чжецзян було введено найвищий рівень тривоги і відселено понад 700 тис. людей, ще близько 250 тис. людей евакуювали з Шанхая.