У Китаї супертайфун "Лекіма" забрав життя 13 людей, ще 16 пропали без вісті
Укрінформ
На Сході Китаю щонайменше 13 людей загинули в результаті супертайфуна "Лекіма", 16 осіб пропали без вісті.
Про це повідомляє Xinhua.
Зазначається, що в провінції Чжецзян ведутся рятувальні роботи, в район лиха направлені понад 300 озброєних поліцейських, співробітників служби громадської безпеки і рятувальників.
Як повідомляв Укрінформ, з наближенням тайфуну "Лекіма" до території східного Китаю більше мільйона осіб були тимчасово переміщені в інші регіони. У провінції Чжецзян було введено найвищий рівень тривоги і відселено понад 700 тис. людей, ще близько 250 тис. людей евакуювали з Шанхая.