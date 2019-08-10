В результаті повеней і зсувів в Індії загинули 42 особи

«Кількість загиблих зросла до 42 в результаті явищ, пов'язаних з дощами, включаючи повені і зсуви», - йдеться в повідомленні.

Крім того, 15 осіб вважаються зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальні операції тривають.

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У 988 таборів у штаті Керала було переміщено понад мільйон людей.

Як зазначається, безперервні зливи з середини тижня викликали численні зсуви і повені в кількох частинах Малаппурама, Каннур та Ідуккі на півночі і в центральній частині штату Керала.