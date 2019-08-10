В результаті повеней і зсувів в Індії загинули 42 особи
Укрінформ
В результаті повеней і зсувів в індійському штаті Керала загинуло 42 людини.
Про це повідомляє India Today.
«Кількість загиблих зросла до 42 в результаті явищ, пов'язаних з дощами, включаючи повені і зсуви», - йдеться в повідомленні.
Крім того, 15 осіб вважаються зниклими безвісти.
Пошуково-рятувальні операції тривають.
У 988 таборів у штаті Керала було переміщено понад мільйон людей.
Як зазначається, безперервні зливи з середини тижня викликали численні зсуви і повені в кількох частинах Малаппурама, Каннур та Ідуккі на півночі і в центральній частині штату Керала.