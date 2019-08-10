У Китаї через тайфун переселили більше мільйона людей

Із наближенням тайфуну Лекіма до території східного Китаю більше мільйона людей було тимчасово переміщено до інших регіонів.

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що у провінції Жежанг було запроваджено найвищий рівень тривоги та відселено понад 700 тис. осіб. Влада закрила сотні паромних переправ, скасувала близько 300 рейсів та припинила рух частиною залізниці. Команда місцевих рятувальників була розширена до 1000 осіб та 153 суден.

Ще близько 250 тис. людей були евакуйовані із Шанхая. У місті також було припинено рух частиною залізниці, у тому числі поїздів на магнітній подушці. Вітер вже повалив близько 3 тис дерев та сотню електричних стовпів.

За прогнозами метеорологів, супертайфун в суботу пронесеться територіями провінцій Анхуй, Фуджан, Джіансу та Жежанг, а також зачепить Шанхай. Сила вітру може досягти 187 км/год.