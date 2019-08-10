Кількість жертв зсуву ґрунту у М’янмі зросла до 22 осіб

Загальна кількість загиблих унаслідок масштабного зсуву ґрунту на півдні М’янми досягла 22 осіб.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на дані пожежної служби М’янми.

“Близько 40 поранених були врятовані та доправлені до лікарень. Рятувальна операція на місці інциденту досі триває”, - розповів Xinhua представник служби.

За словами Дау Хаінг Хаінг Леха, члена парламенту М’янми від штату Мон, в якому трапилася трагедія, під шаром ґрунту був виявлений автобус, але кількість його пасажирів та їх стан залишаються поки невідомими.

Xinhua нагадує, що у місті Паунг унаслідок потужних злив обвалився шматок гори, поховавши під собою людей. Зливи також спричинили паводки та закриття навчальних закладів у інших регіонах штату Мон.