У Китаї паводок змив туристів в ущелину, загинули 13 осіб

У неосвоєному районі центральнокитайської провінції Хубей 13 людей загинуло в результаті раптової повені, викликаної зливою.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

"За попередньою інформацією, було встановлено, що загиблі - це туристи з інших регіонів країни", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інцидент стався 4 серпня приблизно о 18:40 в ущелині Добі повіту Хефен. Унаслідок сильних опадів в ущелині стався паводок, який змив частину людей, які приїхали туди на прогулянку.

Повідомляється, що 61 людину вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Місцевий уряд оголосив попередження "червоного" рівня про зливові дощі, зазначивши про високі ризики раптових повеней, геологічних лих і виходу річок з берегів.

Китай має чотирирівневу кольорову систему попереджень про погодні умови: найвищий рівень - червоний, потім йдуть оранжевий, жовтий і синій.