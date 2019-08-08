Тайфун "Віпа" у В'єтнамі забрав 12 життів

Жертвами тайфуну "Віпа" у В'єтнамі стали щонайменше 12 осіб, ще дев'ятеро зникли безвісти.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Центральний комітет боротьби зі стихійними лихами В'єтнаму.

“У відомстві зазначили, що найтяжча ситуація спостерігається в провінції Тханьхоа, де загинули сім осіб. А в п'яти північних провінціях, включаючи Шонла і Футхо, загинули по одній людині", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними Головного статистичного управління В'єтнаму, з початку року в результаті стихійних лих у країні загинули або зникли безвісти 34 особи. Збитки сягнули 239 млрд в'єтнамських донгів ($10,3 млн).