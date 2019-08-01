Узбережжя Китаю потерпає від тайфуну “Віпа”

Тайфун "Віпа" обрушився на береги міста Веньчан провінції Хайнань на півдні Китаю, у зв'язку з чим у регіоні оголошено синій рівень тривоги.

Про це повідомляє Xinhua.

"Тайфун "Віпа" продовжує приносити шторми у більшу частину Південно-Китайського моря", - йдеться у повідомленні.

Швидкість вітру в епіцентрі тайфуну сягала 23 метрів за секунду.

Очікується, що близько полудня "Віпа" пронесеться через півострів Лейчжоу у провінції Гуандун, а пізніше у п'ятницю обрушиться на Гуансі та північні райони В'єтнаму.

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У цей же період у деяких частинах островів Гуандун, Гуансі та Хайнань очікуються опади до 200 мм.