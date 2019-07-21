В Японії через зливи евакуювали понад 100 тисяч осіб
Укрінформ
Через рясні зливи у Японії евакуювали 110 тисяч осіб, оголошено четвертий із п’яти можливих рівнів небезпеки.
Про це повідомляє NHK.
Зазначається, що негайну евакуацію оголосили для жителів префектури Хіросіма острова Хонсю і Фукуока на острові Кюсю. Для 245 тисячі мешканців м. Куруме префектури Фукуока отримали рекомендації про евакуацію.
Зазначається, що скасували 14 авіарейсів, а на острові Кюсю прийняли рішення відкласти голосування на виборах до верховної палати парламенту Японії.
Дощі були спричинені тайфуном Данас. В країні великий ризик розливів річок та зсувів.