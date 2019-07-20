Столицю Греції струсонуло із силою понад 5 балів

Унаслідок землетрусу силою 5,1 бала, який стався в Афінах, чотири особи дістали поранення.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Кілька старих будівель рухнули та четверо осіб зазнали легких травм через землетрус силою 5,1 бала за шкалою Ріхтера, який стався в грецькій столиці цієї п’ятниці», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, загиблих немає.

Згідно з інформацією Сейсмологічного центру Університету Арістотеля в Салоніках, епіцентр землетрусу зафіксовано за 22 км від Афін, відносно близько до поверхні землі.

Останнього разу особливо потужний землетрус в Афінах стався в 1999 році — тоді загинули 143 особи.

Фото: ekathimerini.com