Столицю Греції струсонуло із силою понад 5 балів
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Укрінформ
Унаслідок землетрусу силою 5,1 бала, який стався в Афінах, чотири особи дістали поранення.
Про це повідомляє Ekathimerini.
«Кілька старих будівель рухнули та четверо осіб зазнали легких травм через землетрус силою 5,1 бала за шкалою Ріхтера, який стався в грецькій столиці цієї п’ятниці», - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, загиблих немає.
Згідно з інформацією Сейсмологічного центру Університету Арістотеля в Салоніках, епіцентр землетрусу зафіксовано за 22 км від Афін, відносно близько до поверхні землі.
Останнього разу особливо потужний землетрус в Афінах стався в 1999 році — тоді загинули 143 особи.
Фото: ekathimerini.com