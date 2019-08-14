Італія проголосує за вотум недовіри уряду 20 серпня

Сенат Італії відхилив пропозицію правопопулістської «Ліги» на чолі з Маттео Сальвіні провести 14 серпня голосування з питання недовіри уряду і призначив його на 20 серпня.

Про це повідомляє Euronews.

«Сенат Італії призначив дату голосування за ухвалення недовіри уряду Джузеппе Конте на вівторок, 20 серпня, після того, як сенатори повернулися зі своїх літніх канікул раніше, щоб узяти участь у позачерговій сесії у верхній палаті країни», - йдеться у повідомленні.

Звертаючись до сенату під час спеціальної сесії, віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що прийме пропозицію Луїджі ді Майо з «Руху п'яти зірок» скоротити кількість членів парламенту та провести вибори.

Але натомість «Рух п’яти зірок» заявив, що не приймає "компромісу".

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Коаліційний уряд Італії тижнями знаходиться на межі краху.

Як повідомлялося, 9 серпня італійська партія “Ліга” віцепрем’єра і глави МВС Маттео Сальвіні внесла до Сенату постанову про оголошення недовіри прем'єр-міністру країни Джузеппе Конте.

За його словами, через розбіжності між "Лігою" та "Рухом п'яти зірок" у парламенті відсутня правляча більшість.

На думку Сальвіні, нове голосування є єдиною альтернативою неміцній коаліції правлячих партій.