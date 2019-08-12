Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Інформацію про це підтвердив міністр оборони Болгарії Красимір Каракачанов, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Кошти на придбання патрульних кораблів передбачено в державному бюджеті, а суму (близько 410 мільйонів євро) узгоджено з парламентом", - зазначив Каракачанов.
За його словами, до участі в конкурсі на купівлю кораблів допущено три фірми - з Болгарії, ФРН та Італії.
Міністр висловив сподівання що відповідний договір буде укладено до кінця цього року.
Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд Болгарії затвердив угоду на придбання восьми нових американських багатофункціональних винищувачів F-16 загальною вартістю понад 1,2 мільярда євро. Вони мають замінити застарілі російські МіГ-29, які перебувають на озброєнні болгарській армії. Однак невдовзі президент Румен Радев наклав вето на закон про ратифікацію закупівлі цих літаків.