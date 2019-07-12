Болгарія купує вісім винищувачів F-16

Міністр оборони Болгарії Красимір Каракачанов підписав договір про придбання 8-ми американських багатофункціональних винищувачів F-16 Block 70.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Болгарії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«На підставі рішення Ради міністрів Болгарії міністр оборони Красимір Каракачанов підписав міжнародний договір про придбання, бойове оснащення і подальше технічне обслуговування американських багатофункціональних винищувачів F-16 Block 70», - йдеться в повідомленні.

Напередодні уряд Болгарії затвердив договір про придбання винищувачів.

Доставка винищувачів буде здійснена після ратифікації договору Народними зборами Болгарії та Конгресом США.

Як повідомили в уряді Болгарії, загальна вартість винищувачів становитиме трохи більш як 1,2 мільярда євро.

Американські винищувачі замінять застарілі російські МіГ-29, що знаходяться сьогодні на озброєння в Болгарії