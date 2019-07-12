Болгарія купує вісім винищувачів F-16
Про це поінформували в Міністерстві оборони Болгарії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«На підставі рішення Ради міністрів Болгарії міністр оборони Красимір Каракачанов підписав міжнародний договір про придбання, бойове оснащення і подальше технічне обслуговування американських багатофункціональних винищувачів F-16 Block 70», - йдеться в повідомленні.
Напередодні уряд Болгарії затвердив договір про придбання винищувачів.
Доставка винищувачів буде здійснена після ратифікації договору Народними зборами Болгарії та Конгресом США.
Як повідомили в уряді Болгарії, загальна вартість винищувачів становитиме трохи більш як 1,2 мільярда євро.
Американські винищувачі замінять застарілі російські МіГ-29, що знаходяться сьогодні на озброєння в Болгарії