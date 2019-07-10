Експерт США натякнув на можливу закупівлю Україною американських винищувачів
Про це президент американської неурядової дослідницької організації Jamestown Foundation Глен Говард розповів у вівторок в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу.
“Ходять чутки, що Україна може справді розглядати придбання винищувачів F-16 американського виробництва. Якщо вони відповідають дійсності, це означатиме, що США розглядають можливість серйозного кроку для допомоги Україні”, - розповів він.
На думку президента Jamestown Foundation, саме потреби Повітряних сил України можуть бути у пріоритеті розгляду подальших кроків військово-технічного співробітництва України та США, оскільки “вони надзвичайно швидко старіють, і їм не вистачає запчастин”.
“Польща, наприклад, досі використовує радянські МІГ-29, але від них поступово відмовляються через нестачу запчастин”, - зауважив він.
Водночас американський експерт висловив занепокоєння, чи достатньо в Україні англомовних пілотів, які можуть навчитися керувати американськими винищувачами, оскільки нині в Повітряних сил Збройних сил України немає навичок управління такою складною машиною, як F-16.