Військові інженери США збудували оперативний центр в Очакові

Американські військові інженери, які допомагають у розбудові базування надводних сил інфраструктури ВМС ЗС України, завершили будівництво важливого об'єкта в Очакові на Миколаївщині - будівлі оперативного центру.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

"Американські партнери звели й передали в експлуатацію будівлю оперативного центру, а також завершують роботи на споруді для обслуговування катерів. У планах американських військових також ремонт та підсилення пірса", - зазначив заступник начальника штабу ВМС ЗС України з питань євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко.

Американські військові допомагають у розбудові інфраструктури національного флоту / Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Риженко наголосив, що "збудовано дуже якісно, на рівні об’єктів, що розташовані на військово-морських базах США. Створену інфраструктуру будуть інтенсивно і постійно використовувати українські військові моряки під час повсякденної діяльності, а не лише упродовж навчання Sta Breeze-2019".

Наступний проект після Очакова, який планують реалізувати американські військові інженери — це будівництво гуртожитків для військовослужбовців ВМС ЗС України в Миколаєві, додав Риженко.

Як повідомляв Укрінформ, у міжнародному навчанні Sea Breeze-2019 біля Одеси беруть участь майже 3 тисячі військових із 19 країн світу.

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У травні цього року офіцери ВМС ЗС України та військові експерти Міноборони і військових флотів держав-членів НАТО обговорили в Одесі основні аспекти Імплементаційного плану виконання Стратегії розвитку Військово-Морських Сил ЗС України до 2035 року.

Метою заходу було ініціювання зміни у структурі ВМС з метою наближення до стандартів НАТО, щоб бути повністю взаємосумісними з ВМС інших держав-членів Альянсу.

Командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко затвердив Стратегію розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2035 року.