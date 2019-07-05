До Очакова зможуть заходити кораблі НАТО й США

“Військово-морські бази, операційні центри та судноремонтні об’єкти в Очакові та Миколаєві, на відстані менше 100 миль від Криму, дають можливість НАТО й Військово-морським силам ЗС України проводити навчання та координувати діяльність”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, США модернізують декілька українських військово-морських баз, щоб дати можливість НАТО та американським військовим кораблям діяти поблизу контрольованого Росією Криму. Більшість зусиль наразі докладається в Очакові, де впродовж останніх кількох років працювали будівельні бригади Військово-морського флоту США.

За інформацією офіцера підрозділу підводного будівництва лейтенанта Спенсера Була (Spencer Bull — анг.), якого цитує видання, робота в Очакові триватиме до серпня. “Мета полягає в тому, щоб мати можливість використовувати його для американських і союзницьких навчань”, – заявив офіцер. Він також повідомив, що його команда дайверів працюватиме над посиленням існуючих пірсів, обговорюватиме місце для запланованого плавучого доку та складатиме карту морського дна, щоб переконатися, що великі кораблі зможуть тут швартуватися.