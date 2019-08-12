Військовий літак РФ "через погану погоду" порушив простір Литви

Російський військовий пасажирський літак Ту-134 минулого тижня через погані погодні умови увійшов в повітряний простір Литви.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви .

“5-11 серпня винищувачі НАТО, які здійснюють місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, зробили 9 вильотів з метою виявлення і супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем”, - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в основному, це були російські винищувачі. Деякі з них не підтримували радіозв'язку, не представили план польоту, або летіли з відключеним радіолокаційним відповідачем.

Найбільш помітний інцидент стався 6 серпня, коли в повітряний простір Литви увійшов російський військовий пасажирський літак Ту-134. Його зустріли і супроводили винищувачі повітряної поліції НАТО. Літак летів з включеним радіолокаційним ретранслятором, мав план польоту і підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом. "Порушення повітряного простору сталося через погану погоду, і пілот літака попередив про це", - пояснила прес-секретар Міноборони Аста Галдікайте.

Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії здійснюється авіапатрулем, що базуються в Литві та Естонії.