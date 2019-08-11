У Римі аварійно сів літак, уламки його двигуна летіли до сусіднього містечка
Фото
Укрінформ
Фрагменти літака авіакомпанії Norwegian, що здійснив аварійну посадку на летовищі Рима, впали на дахи та автівки у містечку Ф’юмічіно.
Про це повідомляє La Repubblica. "Фрагменти літака компанії Norwegian, який щойно злетів з летовища імені Леонардо да Вінчі, впали на дахи будинків та кілька автівок у Ф'юмічіно", - йдеться у повідомленні. Загалом уламки впали на 25 автомобілів та 12 будинків.
Boeing 787 з 298 пасажирами на борту прямував до Лос-Анджелеса, але був змушений повернутися на римське летовище одразу після зльоту. У машини виникли проблеми з двигуном.
Як зазначається, окремі уламки, що люди виявили на землі, були довжиною у 5 см.
Фото: roma.repubblica.it