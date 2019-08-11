У Римі аварійно сів літак, уламки його двигуна летіли до сусіднього містечка

Boeing 787 з 298 пасажирами на борту прямував до Лос-Анджелеса, але був змушений повернутися на римське летовище одразу після зльоту. У машини виникли проблеми з двигуном.

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