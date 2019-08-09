У Каспійському морі знайшли уламки винищувача ВПС Азербайджану

У Каспійському морі знайшли місце катастрофи літака МіГ-29 Військово-повітряних сил Азербайджану.

Про це повідомляє портал oxu.az з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони країни.

"Увечері 8 серпня було визначено місце аварії літака МіГ-29 Військово-повітряних сил Азербайджану, який упав в Каспійське море під час нічного навчально-тренувального польоту" - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в пресслужбі, у результаті невідкладних заходів, здійснених представниками відповідних державних структур і служб, а також запрошеними турецькими експертами, з води було витягнуто деякі фрагменти військового літака.

В даний час проводяться роботи з підготовки до вилучення основної частини літального апарату.

Зазначається, що 24 липня о 22:00 за місцевим часом під час планового навчально-тренувального польоту перервався зв'язок з багатоцільовим винищувачем BBC Азербайджану МіГ-29. Літак зазнав аварії в територіальних водах Азербайджану над Каспійським морем.

За штурвалом літака перебував полковник-лейтенант Рашад Атакішіев, який зник безвісти.

Фото: topwar.ru