ВПС Азербайджану призупинили польоти після катастрофи МіГ-29

У зв'язку з катастрофою МіГ-29 ВПС Азербайджану за розпорядженням керівництва Міністерства оборони призупинено навчально-тренувальні польоти всіх авіаційних засобів азербайджанської армії.

Про це повідомив глава пресслужби Міноборони полковник Вагіф Даргяхлі, інформує портал Oxu.

"До з'ясування причин аварії МіГ-29 тимчасово призупинено всі польоти авіаційних засобів ВПС Азербайджану. У той же час, несення бойового чергування здійснюється в плановому порядку", - сказав він.

Зазначається, що 24 липня близько 22:00 літак МіГ-29 ВПС Азербайджану, який здійснював навчальний політ, зазнав аварії над Каспійським морем.

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Міністерство оборони вживає невідкладних заходів щодо пошуку та рятування пілота. За дорученням міністра оборони, створено комісію, яка розпочала розслідування причин аварії.

Фото: oxu.az