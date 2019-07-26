ВПС Азербайджану призупинили польоти після катастрофи МіГ-29
Укрінформ
У зв'язку з катастрофою МіГ-29 ВПС Азербайджану за розпорядженням керівництва Міністерства оборони призупинено навчально-тренувальні польоти всіх авіаційних засобів азербайджанської армії.
Про це повідомив глава пресслужби Міноборони полковник Вагіф Даргяхлі, інформує портал Oxu.
"До з'ясування причин аварії МіГ-29 тимчасово призупинено всі польоти авіаційних засобів ВПС Азербайджану. У той же час, несення бойового чергування здійснюється в плановому порядку", - сказав він.
Зазначається, що 24 липня близько 22:00 літак МіГ-29 ВПС Азербайджану, який здійснював навчальний політ, зазнав аварії над Каспійським морем.
Міністерство оборони вживає невідкладних заходів щодо пошуку та рятування пілота. За дорученням міністра оборони, створено комісію, яка розпочала розслідування причин аварії.
Фото: oxu.az