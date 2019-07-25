Азербайджанський винищувач впав у Каспійське море

Літак Військово-повітряних сил Азербайджану зазнав аварії в ході навчально-тренувальних польотів.

Про це йдеться на сайті Міноборони країни.

"24 липня близько 22.00 години під час планового навчально-тренувального польоту, проведеного в нічний час, був раптово перерваний зв'язок з винищувачем МіГ-29 Військово-повітряних сил Азербайджану, після чого літак зник з екранів радарів", - повідомляє Міноборони.

За попередніми припущеннями, в результаті авіакатастрофи військовий літак упав у Каспійське море.

Проводяться невідкладні заходи з пошуку та рятування пілота.

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Комісія, створена за дорученням Міністра оборони, почала розслідування причин авіакатастрофи.

Як повідомлялося 23 липня, біля італійського узбережжя вертоліт Robinson R66, на борту якого перебували громадяни РФ, впав у Середземне море.