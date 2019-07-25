Boeing може призупинити виробництво 737 MAX

Компанія Boeing може призупинити виробництво літаків Boeing737 MAX, якщо регулятор не схвалить повернення лайнера в експлуатацію до кінця цього року.

Про це заявив генеральний директор компанії Денніс Муйленбург, повідомляє The Wall Street Journal.

«Можливо, нам доведеться розглянути можливе подальше зниження ставки або інші варіанти, включаючи тимчасове припинення виробництва MAX», - сказав Муйленбург.

За словами гендиректора, Boeing планує збільшити кількість літаків серії 737, з 42 до 57 на місяць, проте будь-які відстрочки відновлення експлуатації 737 MAX Сполученими Штатами може призвести до скорочення виробництва літаків цієї серії.

Як повідомлялося, 29 жовтня 2018 року Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився під Джакартою, загинули всі, хто перебував на борту, 189 людей. 10 березня 2019 року розбився Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Ефіопії до Кенії. Жертвами також стали всі пасажири і екіпаж (157 осіб). Після цього польоти Boeing 737 MAX тимчасово призупинили по всьому світу.