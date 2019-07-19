Boeing оцінив у $5,6 мільярда збитки через проблеми з лайнерами 737 MAX

У другому кварталі 2019 року виручка корпорації Boeing знизиться на $5,6 млрд через припинення експлуатації лайнерів Boeing 737 MAX і відстрочок щодо їх поставок замовникам.

Про це повідомили в компанії.

«Boeing врахує витрати в розмірі $4,9 млрд ($8,74 за акцію) у зв'язку з оцінкою потенційних виплат споживачам за збої (в авіасполученні), пов'язані з припиненням експлуатації 737 MAX і затримками поставок. Це призведе до скорочення виручки і чистого прибутку на $5,6 млрд (до сплати податків)»,— йдеться в пресрелізі Boeing.

Ці літаки заборонені до експлуатації після двох авіакатастроф в Індонезії та Ефіопії. Boeing поки домагається дозволу регуляторів на відновлення польотів 737 MAX після вдосконалення програмного забезпечення, що стало причиною катастроф.

Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився під Джакартою, загинули 189 осіб. 10 березня 2019 року розбився Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Ефіопії в Кенії. Жертвами стали всі пасажири і екіпаж (157 осіб).

Після цього польоти Boeing 737 MAX тимчасово призупинили по всьому світу.