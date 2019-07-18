Boeing виплатить $50 млн сім'ям загиблих у двох авіакатастрофах 737 Max

Американський авіаконцерн Boeing виділить $50 млн з фонду допомоги на виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофах, що сталися з літаками моделі 737 Max в Індонезії та Ефіопії.

Про це рішення було оголошено перед виступом в Палаті представників США Пола Ньороге, який втратив трьох дітей, дружину і тещу в авіакатастрофі 737 Max в березні в Ефіопії, передає Новое Время.

Для нагляду за виплатами компенсацій був найнятий юрист Кен Фейнберг, який керував аналогічними фондами в справі терактів 11 вересня 2001 року і численних нападах в школах США.

Файнберг повідомив, що його команда негайно почне підготовку необхідних документів для тих, хто має право отримати компенсацію.

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Раніше Boeing оголосив, що виділить $100 млн допомоги родичам жертв двох аварій літаків 737 Max.

Пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився вранці 10 березня 2019 року через шість хвилин після вильоту з аеропорту Боле в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі. В результаті всі 149 пасажирів і вісім членів екіпажу загинули.

Лайнер такої самої моделі розбився в жовтні 2018 року в Індонезії. Boeing 737 MAX авіакомпанії LionAir впав в море через 13 хвилин після зльоту. Тоді в результаті авіакатастрофи загинули 189 осіб.