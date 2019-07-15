Boeing 737 MAX цього року навряд чи злетить - WSJ

Літаки Boeing 737 MAX, скоріш за все, не зможуть відновити регулярні пасажирські перевезення в поточному році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Літаки Boeing 737 MAX навряд чи відновлять пасажирські перевезення до 2020 року - буде потрібен час для усунення неполадок у програмному забезпеченні управління польотом і виконання інших кроків", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2018 літак Boeing 737 MAX 8 зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб. А в березні 2019 році в результаті катастрофи літака Boeing 737 MAX в Ефіопії загинули 157 осіб.

Після інцидентів майже всі країни ввели заборону на польоти Boeing у своєму повітряному просторі.