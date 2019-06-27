У Boeing 737 MAX виявили новий недолік, що впливає на реакцію пілота - CBS News

Федеральне авіаційне управління США (FAA) виявило нове джерело ризику у літаках Boeing 737 MAX.

Про це повідомляє CBS News.

“Федеральне авіаційне управління (FAA) виявило новий недолік у Boeing 737 MAX, який може вподальшому затримати його повернення до польотів”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час льотних випробувань в симуляторі Boeing 737 Max у Сієтлі пілоти-випробувачі FAA виявили проблему комп'ютера. Вона може уповільнити здатність пілота швидко реагувати на сценарій, подібний до тих, що спостерігалися в двох аваріях цієї моделі літака.

Проблема виникла, коли пілоти тестували можливі сценарії невдалих польотів, коли ніс літака нахилявся вниз.

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Компанія Boeing раніше підтвердила, що автоматична система контролю в літаках цієї моделі може збоїти через помилкові показники датчика “кута атаки”. Система опускає ніс літака вниз і не дозволяє пілотам виправити це вручну.

Boeing зараз працює над новим програмним забезпеченням для вирішення цієї проблеми.

Раніше повідомлялося, що Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) США знайшла браковані деталі в літаках Boeing 737 MAX.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2018 року літак Boeing 737 Max 8 зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинули 189 осіб. А у березні 2019 року в результаті катастрофи літака Boeing 737 Max в Ефіопії загинули 157 осіб.

Після цих інцидентів майже всі країни запровадили заборону на польоти Boeing у своєму повітряному просторі.