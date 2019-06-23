Понад 400 пілотів подали колективний позов до Boeing за приховування недоліків

Понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії Boeing вимагаючи компенсацію за приховування недоліків програмного забезпечення літаків 737 Max.

Про це повідомляє ABC.

«Понад 400 пілотів приєдналися до колективного позову проти американського виробника літаків Boeing, вимагаючи мільйонної компенсації за те, що вони називають безпрецедентним приховуванням недоліків останньої моделі найпопулярнішого реактивного літака, 737 MAX», - йдеться у повідомленні.

Ззаначається, що перший груповий позов до суду, що подали пілоти, які працювали на літаках серії 737 MAX, стверджуючи, що дії компанії Boeing змусили їх страждати від економічних втрат та психологічної травми через призупинення польотів реактивного літака зазначеної моделі.

У судових документах, які бачили кореспонденти АВС, стверджується, що компанія Boeing "займалась безпрецедентним приховуванням відомих недоліків ПЗ літаків, що призвело до аварій двох літаків моделі 737 MAX та подальшої заборони польотів всіх літаків цієї моделі у всьому світі".

Пілоти стверджують, що вони страждають та продовжуватимють страждати від значних втрат у заробітній платні та від іншої економічної та неекономічної шкоди через глобальну заборону польотів літаків.

Позов буде розглянуто у суді міста Чикаго, дата слухання призначена на 21 жовтня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2018 року літак Boeing 737 Max 8 зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинули 189 осіб. А у березні 2019 року в результаті катастрофи літака Boeing 737 Max в Ефіопії загинули 157 осіб.

Після цих інцидентів майже всі країни запровадили заборону на польоти Boeing у своєму повітряному просторі.