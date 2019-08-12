Генсек ООН розповів про “кризу навчання” та закликав реформувати освіту

З нагоди Міжнародного дня молоді, який відзначається 12 серпня, Антоніу Гутерреш розповів про глобальну кризу навчання та потребу реформування освіти, яка має готувати до життя в еру технологічної революції.

Про це йдеться у зверненні Гутерреша, опублікованому на офіційному каналі ООН у YouTube, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми стикаємося з кризою навчання. Надто часто школи не наділяють молодих людей навичками для життя в добу технологічної революції”, - заявив генсек ООН.

Він переконаний, що нині учні мають “не просто вчитися, а навчатися, як вчитися”. Сучасна освіта, на його думку, має поєднувати знання, життєві навички та критичне мислення.

“Молоді також треба пояснювати важливість сталого розвитку та загрозу змін клімату, просувати гендерну рівність, права людини та культуру миру”, - пояснив Гутерреш.

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Генсек ООН наголосив, що всі ці елементи включені у стратегію ООН “Молодь 2030”, яка покликана підвищити залученість молодих людей, підтримати їх у боротьбі за свої права.

Гутерреш додав, що цьогоріч темою Міжнародного дня молоді ООН є саме трансформація освіти, аби зробити її більш інклюзивною, доступною та відповідною сучасному світу.

Міжнародний день молоді був заснований ООН 1998 року. Щороку він має певну основну тематику.