Генсек ООН розповів у Мозамбіку про загрози змін клімату
Про це Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розповів у п`ятницю у відеозверненні з Мозамбіку, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Моє серце крається, коли я бачу дітей у школах без даху, без стін, у таких драматичних обставинах», - розповів генсек ООН на тлі зруйнованої циклонами школи у Мозамбіку.
Він закликав до більшої солідарності з Мозамбіком з боку міжнародного співтовариства для підтримки його відбудови.
«Це наслідки жахливого циклону. Ми бачимо, що циклони стають більш і більш частими, більш і більш руйнівними через зміни клімату. Ми мусимо спинити ці тенденції», - наголосив генсек ООН.
Гутерреш додав, що хоче, аби зміни клімату стали пріоритетом для всіх країн світу і нагадав про саміт з питань боротьби зі змінами клімату, який ООН проводитиме у вересні.
«Сподіваюся, що країни розглянуть план досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року і не дати температурі піднятися більше ніж на 1,5 градуси до кінця сторіччя», - підсумував він.
Генеральний секретар пояснив, що для протидії змінам клімату потрібні насамперед такі три кроки: оподатковувати забруднення, а не людей; припинити субсидії горючих корисних копалин; припинити побудову нових вугільних заводів вже з 2020 року.
Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш скликає саміт зі змін клімату та виконання Паризької угоди у вересні 2019 року.
Фото: en.dialoq.info