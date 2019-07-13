Генсек ООН розповів у Мозамбіку про загрози змін клімату

У час, коли природні лиха стають все частішими і більш руйнівними, країни мають об’єднати зусилля у допомозі зруйнованому циклонами Мозамбіку та протидії змінам клімату в усьому світі.

Про це Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розповів у п`ятницю у відеозверненні з Мозамбіку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Моє серце крається, коли я бачу дітей у школах без даху, без стін, у таких драматичних обставинах», - розповів генсек ООН на тлі зруйнованої циклонами школи у Мозамбіку.

Він закликав до більшої солідарності з Мозамбіком з боку міжнародного співтовариства для підтримки його відбудови.

«Це наслідки жахливого циклону. Ми бачимо, що циклони стають більш і більш частими, більш і більш руйнівними через зміни клімату. Ми мусимо спинити ці тенденції», - наголосив генсек ООН.

Гутерреш додав, що хоче, аби зміни клімату стали пріоритетом для всіх країн світу і нагадав про саміт з питань боротьби зі змінами клімату, який ООН проводитиме у вересні.

«Сподіваюся, що країни розглянуть план досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року і не дати температурі піднятися більше ніж на 1,5 градуси до кінця сторіччя», - підсумував він.

Генеральний секретар пояснив, що для протидії змінам клімату потрібні насамперед такі три кроки: оподатковувати забруднення, а не людей; припинити субсидії горючих корисних копалин; припинити побудову нових вугільних заводів вже з 2020 року.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш скликає саміт зі змін клімату та виконання Паризької угоди у вересні 2019 року.

Фото: en.dialoq.info