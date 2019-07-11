Кліматичне зрушення на Південь: у мегаполісах різко потеплішає до 2050 року

77 відсотків найбільших міст світу в найближчі 30 років зіткнуться з різким потеплінням.

Про це свідчать результати дослідження Вищої технічної школи Цюріха, опубліковані в науковому виданні Plos One.

"Кліматичні умови більш ніж в 77% великих міст світу зміняться настільки, що вони будуть ближче нагадувати умови інших (розташованих набагато південніше - ред.) великих міст", - повідомляють дослідники.

Вчені вдалися до "вкрай оптимістичної оцінки" глобального підвищення температури, в своїх розрахунках припустивши, що середні температури збільшаться на 1,4 градуса.

Дослідники дійшли висновку, що до 2050 року в великих містах північної півкулі будуть переважати кліматичні умови, властиві набагато південнішим територіям нині.

Таким чином, в містах Європи температура влітку буде вище на 3,5 градуса, а взимку - на 4,7 градуса. Наприклад, кліматичні умови в Лондоні будуть нагадувати погоду в Мадриді, а в Мадриді стане жарко, як в марокканському Марракеші.

У зв'язку з такими прогнозами, автори дослідження закликали світове співтовариство до подальших зусиль у боротьбі зі зміною клімату.