У ПАР на боротьбу зі змінами клімату вийшли школярі-“ековоїни”

У рамках програми Організації Об’єднаних Націй південноафриканські школярі стають “ековоїнами”, які борються зі змінами клімату.

Про це повідомляє новинна служба ООН.

“Молоді “воїни” провели кампанії прибирання сміття довкола своїх шкіл, розібравши більше тисячі нелегальних сміттєзвалищ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках Проєкту воїнів проти змін клімату (Climate Change Warriors Project, CCWP) за підтримки молодіжного Конгресу майбутніх лідерів громади та школи у містах і селах ПАР провели вже п'ять кампаній прибирання.

“Завдяки програмі малих грантів ООН також створені шість невеличких сільськогосподарських кооперативів, де молодь навчають основ сталого сільського господарства”, - зазначається у повідомленні.

В ООН уточнюють, що в таких об’єднаннях школярів навчають, як займатися сільським господарством в умовах змін клімату та деградації довкілля.