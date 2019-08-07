Африка найбільше потерпатиме від змін клімату - вчені

Вчені вважають, що жителі Африки у найближчі десятиліття найбільше потерпатимуть від глобальних змін клімату.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Вчені попереджають, що жителі Африки, ймовірно, будуть серед тих, хто у найближчі десятиліття найбільше постраждає від змін клімату. При цьому у жителів Африки - чи не найменше можливостей для боротьби з наслідками глобальних змін клімату", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з новим звітом, зміни клімату торкнуться багатьох країн Африки сильніше, ніж вважалося раніше.

"У доповіді Британського метеорологічного бюро (Met Office) та Університету Лідса міститься застереження, що зміни клімату, спричинені спаленням викопного палива, принесуть хаос в Африку - спільні посухи та повені", - додали у повідомленні.

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Елізабет Кендон з Метеорологічного бюро, яка є співавтором дослідження, припускає, що раптові повені через значну кількість опадів стануть набагато поширенішими в Африці.

"Ми виявили, що погодні події, які зазвичай траплялись раз на 30 років, зможуть відбуватись раз на три-чотири роки у майбутньому. Що стосується крайнощів у сенсі опадів, ми спостерігаємо зміни по всьому континенту. Що стосується екстремальної посухи - ми спостерігаємо, що потерпає Центральна та Західна Африка", - сказала Кендон.