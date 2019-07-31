Глобальне потепління може вплинути на рівень IQ дітей

Глобальне потепління вже призвело до зростання людської смертності, а також у найближчі десятиліття може призвести до проблем недоїдання і зниження рівня IQ у дітей.

До такого висновку дійшли дослідники Університету Монаша в Мельбурні, повідомляє The Guardian.

«Зміни клімату вже викликають смерть ... І також передбачають сповільнення росту, недоїдання і зниження IQ у дітей у найближчі десятиліття», - йдеться в повідомленні.

Дослідники посилаються на доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2018 рік, в якій прогнозується, що за період з 2030 по 2050 рік глобальне потепління призведе до 250 тис. смертей щороку від теплового стресу, недоїдання і малярії.

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Особливо гострою проблемою зміни клімату стане його вплив на розвиток дітей. Згідно з доповіддю СОТ, діти, народжені відразу після повені в Брісбені у 2011 році, мали нижчу когнітивну здатність, менший словниковий запас і гірші творчі здібності у віці до двох років.