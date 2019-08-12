Після Brexit Британія застосує "акт Магнітського" - Рааб

Рахунки порушників прав людини у банках Великої Британії будуть заморожені, а їм самим заборонять в'їзд до країни.

Про це повідомляє DW з посиланням на міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба.

“Після виходу Великої Британії з Євросоюзу Лондон застосує положення так званого "акта Магнітського"... Йдеться про положення закону "Про санкції та боротьбу з відмиванням грошей", які стосуються порушень прав людини”, - зазначається в повідомленні.

Домінік Рааб пояснив: "Це означає, що порушники прав людини, хоч би де у світі вони перебували, стикнуться з наслідками своїх дій: їхні активи у Сполученому Королівстві будуть заморожені, а на поїздки сюди буде введена заборона”.

“Ми гарантуємо, що Велика Британія, яка стане глобальною, не є безпечним притулком для тих, хто отримує вигоду зі страждань інших", - зазначив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, “акт Магнітського", ухвалений США і підтриманий Канадою та деякими європейськими країнами, дозволив західним урядам заморожувати кошти російських високопосадовців, котрих звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини.

Згодом "акту Магнітського" було надано статус глобального закону, отже передбачені ним санкції можуть застосовуватися до всіх країн, громадяни яких порушують, на думку США, права людини.

Фото: Jack Taylor/Getty Images