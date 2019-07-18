США застосували Глобальний акт Магнітського проти можновладців Іраку

США застосували Глобальний акт Магнітського проти можновладців Іраку

Укрінформ
Міністерство фінансів США запровадило санкції на підставі Глобального акту Магнітського проти чотирьох високопосадовців в Іраку через порушення прав людини, корупцію та переслідування релігійних меншин.

Про це Мінфін офіційно поінформував у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввів санкції проти двох представників міліції - Раяна аль-Кілдані і Ваада Кадо, а також двох колишніх іракських губернаторів - Навальфа Хаммаді аль-Султана і Ахмеда аль-Джубурі", - зауважується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що обмеження введені відповідно до Глобального акту Магнітського про відповідальність за порушення прав людини.

Як заявив у цьому зв'язку заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Сігал Манделкер, Сполучені Штати "продовжать притягати до відповідальності осіб, пов'язаних із серйозними порушеннями прав людини та корупцією".

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За словами представника Мінфіну, особи, проти яких були введені санкції цього разу, вчиняли протиправні дії в районах, що відновлюються після окупації ІДІЛ. У тому числі, мали місце переслідування на релігійній основі. Таким чином, США демонструють солідарність з усіма іракцями, які виступають проти корупції й порушень прав людини, а також проти утисків за релігійними ознаками, зазначили в Міністерстві фінансів США.

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