США застосували Глобальний акт Магнітського проти можновладців Іраку

Міністерство фінансів США запровадило санкції на підставі Глобального акту Магнітського проти чотирьох високопосадовців в Іраку через порушення прав людини, корупцію та переслідування релігійних меншин.

Про це Мінфін офіційно поінформував у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввів санкції проти двох представників міліції - Раяна аль-Кілдані і Ваада Кадо, а також двох колишніх іракських губернаторів - Навальфа Хаммаді аль-Султана і Ахмеда аль-Джубурі", - зауважується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що обмеження введені відповідно до Глобального акту Магнітського про відповідальність за порушення прав людини.

Як заявив у цьому зв'язку заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Сігал Манделкер, Сполучені Штати "продовжать притягати до відповідальності осіб, пов'язаних із серйозними порушеннями прав людини та корупцією".

За словами представника Мінфіну, особи, проти яких були введені санкції цього разу, вчиняли протиправні дії в районах, що відновлюються після окупації ІДІЛ. У тому числі, мали місце переслідування на релігійній основі. Таким чином, США демонструють солідарність з усіма іракцями, які виступають проти корупції й порушень прав людини, а також проти утисків за релігійними ознаками, зазначили в Міністерстві фінансів США.