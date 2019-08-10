У російських містах під час акцій протесту затримали понад 320 осіб

У російських містах під час акцій протесту правоохоронці затримали 325 людей.

Про це повідомляє «ОВД-Інфо».

Так, згідно з інформацією, 229 протестувальників затримали у Москві, 81 — у Петербурзі, 13 — у Ростові-на-Дону і двох — у Брянську.

На мітингу в Москві ухвалили резолюцію з вимогами до влади – зокрема, відпустити всіх арештованих за звинуваченням у «масових заворушеннях» під час попередніх акцій, припинити кримінальні справи щодо них, допустити до виборів усіх незалежних кандидатів до Московської міської думи та відправити у відставку голову Московської міської виборчої комісії.

Як заявили в головному управлінні російського Міністерства внутрішніх справ у Москві, під час «неузгодженої акції» (тобто спроби походу до президентської адміністрації) за «різноманітні порушення» затримані 136 осіб. Але, за повідомленнями, були затримані й раніше, під час узгодженої акції.

Московська поліція також заявила, що «на піку публічного заходу» в ньому станом на 15.37 узяли участь «близько 20 тисяч осіб», а потім почався «відтік учасників».

У відділеннях внутрішніх справ, де утримуються затримані, ОФД-Інфо фіксує численні порушення закону з боку силовиків. Наприклад, «неформальний допит» людей в штатському, які не представилися і не показують свої посвідчення особи (ОВС Академічний, Москва), недопуск адвокатів (ОВС Таганський, Москва), примусове взяття відбитків пальців (ОВС Очаківське-Матвіївській, Москва), зайве застосування фізичної сили.

Тим часом незалежна моніторингова група «Білий лічильник» повідомила, що тільки через офіційні входи на територію, відведену для мітингу, станом на 16.30 пройшли 49 900 людей, після чого підрахунок припинили, а з урахуванням неврахованих проходів загальне число учасників можна оцінити в 50–60 тисяч людей. Мітинг став наймасовішою опозиційною акцією від грудня 2011 року.

К 16:30 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве через основной вход прошли 49,9 тыс.участников. Подсчёт окончен.



Обращаем внимание, что были неучтенные нами пропуски групп участников с переулков.#БелыйСчётчик #митингЗАсвободу — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) August 10, 2019

Раніше повідомлялось, що у Москві на проспекті Сахарова відбувся узгоджений мітинг за вільні вибори та звільнення затриманих під час попередніх мітингів, яку не були узгоджені з владою.

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Нагадаємо, 27 липня у Москві відбувся несанкціонований мітинг з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу. Силовики затримали майже 1 400 людей.

Офіційна причина відмови у реєстрації незалежних кандидатів у Московську міську думу — відсутність достатньої кількості підписів виборців на підтримку висунення кандидата. Крім того, незалежних кандидатів не допускали до процесу перевірки підписів провладних кандидатів, які ймовірно фальсифікують.