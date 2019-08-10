На акції протесту в Москві було близько 50 тисяч учасників

"До 16:30 на територію мітингу "За свободу і справедливість" у Москві через основний вхід пройшли 49,9 тис. учасників. Підрахунок закінчено. Звертаємо увагу, що були невраховані нами пропуски груп учасників з провулків", - йдеться в публікації.

Водночас, ГУ МВС РФ по Москві в повідомленні о 15:37 стверджувало, «на піку публічного заходу беруть участь близько 20 тисяч осіб».

В акції окрім політиків брали участь відомі персони: тележурналіст Леонід Парфьонов; письменниця Людмила Улицька, зі своїми піснями виступили група «Кровосток», репер Фейс. Популярний російський репер Оксімірон не виступав, проте брав участь в акції і давав інтерв'ю в футболці «Свободу Жукову» (це один з учасників акції 27 липня, на кого було заведено кримінальну справу).

Зараз, після закінчення акції, люди розходяться.

За даними ОВД-Інфо, на цю годину у зв'язку з акцією затримали 72 людини: 10 - в Москві, 55 - в Санкт-Петербурзі і 7 - в Ростові-на-Дону.

Повідомляється, що російські силовики затримали главу передвиборного штабу опозиціонера Івана Жданова Бориса Золотаревського після того, як той закликав мітингувальників «прогулятися до адміністрації президента» після закінчення акції.

Раніше вдень в штабі Олексія Навального в Москві затримали Олексія та Олега Яковлевих, які повинні були вести прямий ефір. Крім того, в штаб збору підписів юриста Любові Соболь увірвалися силовики з обшуком. Повідомлялося, що її саму звідти повезли в невідомому напрямку, однак потім стало відомо, що вона все ще в штабі.

Як повідомлялося, акції опозиції сьогодні проходять у багатьох містах Росії.