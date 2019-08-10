Силовики заявляють про 15 тисяч учасників мітингу в Москві, активісти - про 28 тисяч

Силовики заявляють про 15 тисяч учасників мітингу в Москві, активісти - про 28 тисяч

Укрінформ
У Москві на мітинг за чесні вибори вийшли 15 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба ГУ МВС РФ по Москві.

"У центрі столиці на проспекті Академіка Сахарова проходить погоджений владою міста Москви мітинг. На 15.00 в заході беруть участь близько 15 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними, викладеним на Facebook-сторінці "Белый счетчик", число учасників акції в Москві вже перевищило 28 тисяч людей.

Раніше організатори заявляли, що на мітингу очікується до 100 тисяч осіб.

Як повідомлялося, акції опозиції сьогодні проходять у багатьох містах Росії.

За даними російських ЗМІ, в ході мітингів вже затримано 27 осіб: 5 - у Москві, 20 - у Санкт-Петербурзі і 2 - у Ростові-на-Дону.

У штабі Олексія Навального в Москві затримали Олексія та Олега Яковлевих, які повинні були вести прямий ефір.

Крім того, в штаб збору підписів юриста Любові Соболь увірвалися силовики з обшуком. Повідомлялося, що її саму звідти відвезли в невідомому напрямку, однак потім стало відомо, що вона все ще в штабі.

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