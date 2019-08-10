Силовики заявляють про 15 тисяч учасників мітингу в Москві, активісти - про 28 тисяч
Про це повідомляє пресслужба ГУ МВС РФ по Москві.
"У центрі столиці на проспекті Академіка Сахарова проходить погоджений владою міста Москви мітинг. На 15.00 в заході беруть участь близько 15 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними, викладеним на Facebook-сторінці "Белый счетчик", число учасників акції в Москві вже перевищило 28 тисяч людей.
Раніше організатори заявляли, що на мітингу очікується до 100 тисяч осіб.
Як повідомлялося, акції опозиції сьогодні проходять у багатьох містах Росії.
За даними російських ЗМІ, в ході мітингів вже затримано 27 осіб: 5 - у Москві, 20 - у Санкт-Петербурзі і 2 - у Ростові-на-Дону.
У штабі Олексія Навального в Москві затримали Олексія та Олега Яковлевих, які повинні були вести прямий ефір.
Крім того, в штаб збору підписів юриста Любові Соболь увірвалися силовики з обшуком. Повідомлялося, що її саму звідти відвезли в невідомому напрямку, однак потім стало відомо, що вона все ще в штабі.