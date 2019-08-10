Поліція Москви ловить протестувальників по провулках, деякі райони перекрили

У Москві через санкціоновану акцію за чесні вибори затримано вже 102 людини.

Про це повідомляє ОВД-Инфо.

За даними порталу, всього в ході сьогоднішніх акцій в Росії до цього часу затримано 196 людей.

Крім Москви, затримані учасники протесту у Санкт-Петербурзі (78 осіб), у Ростові-на-Дону (10 ) і Брянську (2).

За даними активістів, у Москві силовики діють жорстко. Поліція перекрила Маросейку, Солянку і Стару площу. Через оточення не пускають навіть журналістів.

"Людей ганяють по провулках. Росгвардія увірвалася навіть в готель, де ховалися протестуючі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на Старій площі ОМОН у повністю чорному обмундируванні без розпізнавальних знаків, а у бійців Росгвардіі дивні маски.

Як відомо, в ході попередньої акції опозиції у Москві 27 липня було затримано близько 1,4 тис. осіб.

фото, відео: Twitter