У РФ росте кількість затриманих на акції за чесні вибори, тільки в Петербурзі - 73
Такі дані повідомляються на сайті правозахисного порталу ОВД-Инфо .
Зокрема, зазначається, що в Санкт-Петербурзі було затримано 73 людини, в Москві - 12, а в Ростові-на-Дону - 7.
Приблизно в той самий час надійшли повідомлення, що в центрі Москви пройшли ще затримання людей, після мітингу тих, хто «гуляє містом» - в Китай-місті і на Чистих ставках. Відбуваються різні інциденти - зокрема, провокатор напав на дівчат з прапором ЛГБТ, вдарив одну з них, порвав прапор і зламав древко.
Задерживают жестко pic.twitter.com/xBwSn14Pdo— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019
вы просто посмотрите, что сейчас было, без комментариев pic.twitter.com/d9o0muSrYh— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019
Задерживают жестко pic.twitter.com/xBwSn14Pdo— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019
Подкрепление идёт на Маросейку pic.twitter.com/UYUUzgcByW— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019
Як повідомлялося, дозволений мітинг за чесні вибори, що закінчився у Москві зібрав 50 тисяч учасників. Акції протесту опозиції сьогодні проходять також в багатьох містах Росії.