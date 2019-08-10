У РФ росте кількість затриманих на акції за чесні вибори, тільки в Петербурзі - 73

На акціях протесту за чесні вибори в Росії вже затримано 92 особи, найбільше - в Петербурзі.

Такі дані повідомляються на сайті правозахисного порталу ОВД-Инфо .

Зокрема, зазначається, що в Санкт-Петербурзі було затримано 73 людини, в Москві - 12, а в Ростові-на-Дону - 7.

Приблизно в той самий час надійшли повідомлення, що в центрі Москви пройшли ще затримання людей, після мітингу тих, хто «гуляє містом» - в Китай-місті і на Чистих ставках. Відбуваються різні інциденти - зокрема, провокатор напав на дівчат з прапором ЛГБТ, вдарив одну з них, порвав прапор і зламав древко.

Як повідомлялося, дозволений мітинг за чесні вибори, що закінчився у Москві зібрав 50 тисяч учасників. Акції протесту опозиції сьогодні проходять також в багатьох містах Росії.