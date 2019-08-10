У Москві затримали юриста Фонду Навального Любов Соболь - ЗМІ

"Правоохоронці затримали незареєстрованого кандидата до Мосміськдуми Любов Соболь", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, таку інформацію надав журналістам глава правозахисної організації "Агора" Павло Чиков, адвокат якої надає правову допомогу затриманій.

"У Москві затримано Любов Соболь", - сказав він.

Адвокат Соболь підтвердив, що до його клієнтки прийшли у квартиру поліцейські, але іншої інформації не повідомив.

Юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь стала одним з незалежних кандидатів у депутати Мосміськдуми, яким виборчком відмовив у реєстрації. В середині липня через рішення комісії Соболь оголосила голодування і тримає його до цього часу. 7 серпня ЦВК остаточно відмовив політику в реєстрації на вибори.

Читайте також: Особисті дані затриманих на протестах в Москві виклали в Telegram

Як відомо, в російських регіонах у суботу, 10 серпня, проходять акції на підтримку чесних виборів.

З середини липня в Москві проходять акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що пройшли 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу» про масові заворушення.

Фото: Cikrf