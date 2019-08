Трамп заявив, що Конгрес США підтримає посилення контролю за продажем зброї

Про це пише Громадське з посиланням на американські ЗМІ.

Раніше Макконнелл виступав проти заходів із контролю за продажем зброї.

«Ми повинні мати змістовні перевірки біографії», — заявив Трамп репортерам у Білому домі.

Ідеться про перевірку людей, які б хотіли придбати зброю. За словами американського лідера, зараз у Конгресі США є «надзвичайна» підтримка дій у напрямку посилання контролю над зброєю.

Однак під питанням залишається те, чи вдасться переконати у необхідності посилення контролю впливове збройове лобі США, представлене Національною стрілецькою асоціацією (англ. National Rifle Association of America, або NRA), яка традиційно виступає проти запровадження будь-яких перевірок і активно пручається спробам внести зміни до збройного законодавства США.

У своєму мікроблозі в Twitter Дональд Трамп написав, що розмовляв із представниками NRA, аби «їхні сильні переконання могли бути цілковито представлені і взяті до уваги».

«Зброя не має опинятися у руках психічно хворих або ненормальних людей», — заявив Трамп, додавши, що всі мають об'єднати свої зусилля заради безпеки країни.

Serious discussions are taking place between House and Senate leadership on meaningful Background Checks. I have also been speaking to the NRA, and others, so that their very strong views can be fully represented and respected. Guns should not be placed in the hands of.....