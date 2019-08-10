Трамп заявив, що Конгрес США підтримає посилення контролю за продажем зброї

Трамп заявив, що Конгрес США підтримає посилення контролю за продажем зброї

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл погодився з необхідністю вжиття законодавчих заходів щодо посилення контролю над продажем зброї у США.

Про це пише Громадське з посиланням на американські ЗМІ.

Раніше Макконнелл виступав проти заходів із контролю за продажем зброї.

«Ми повинні мати змістовні перевірки біографії», — заявив Трамп репортерам у Білому домі.

Ідеться про перевірку людей, які б хотіли придбати зброю. За словами американського лідера, зараз у Конгресі США є «надзвичайна» підтримка дій у напрямку посилання контролю над зброєю.

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Однак під питанням залишається те, чи вдасться переконати у необхідності посилення контролю впливове збройове лобі США, представлене Національною стрілецькою асоціацією (англ. National Rifle Association of America, або NRA), яка традиційно виступає проти запровадження будь-яких перевірок і активно пручається спробам внести зміни до збройного законодавства США.

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У своєму мікроблозі в Twitter Дональд Трамп написав, що розмовляв із представниками NRA, аби «їхні сильні переконання могли бути цілковито представлені і взяті до уваги».

«Зброя не має опинятися у руках психічно хворих або ненормальних людей», — заявив Трамп, додавши, що всі мають об'єднати свої зусилля заради безпеки країни.

Як повідомлялося, внаслідок двох окремих інцидентів у штатах Огайо та Техас минулими вихідними, коли нападники вчинили масову стрілянину, загинули понад 30 людей.

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