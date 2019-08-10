Трамп заявив, що Конгрес США підтримає посилення контролю за продажем зброї
Про це пише Громадське з посиланням на американські ЗМІ.
Раніше Макконнелл виступав проти заходів із контролю за продажем зброї.
«Ми повинні мати змістовні перевірки біографії», — заявив Трамп репортерам у Білому домі.
Ідеться про перевірку людей, які б хотіли придбати зброю. За словами американського лідера, зараз у Конгресі США є «надзвичайна» підтримка дій у напрямку посилання контролю над зброєю.
Однак під питанням залишається те, чи вдасться переконати у необхідності посилення контролю впливове збройове лобі США, представлене Національною стрілецькою асоціацією (англ. National Rifle Association of America, або NRA), яка традиційно виступає проти запровадження будь-яких перевірок і активно пручається спробам внести зміни до збройного законодавства США.
У своєму мікроблозі в Twitter Дональд Трамп написав, що розмовляв із представниками NRA, аби «їхні сильні переконання могли бути цілковито представлені і взяті до уваги».
«Зброя не має опинятися у руках психічно хворих або ненормальних людей», — заявив Трамп, додавши, що всі мають об'єднати свої зусилля заради безпеки країни.
Serious discussions are taking place between House and Senate leadership on meaningful Background Checks. I have also been speaking to the NRA, and others, so that their very strong views can be fully represented and respected. Guns should not be placed in the hands of.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019
Як повідомлялося, внаслідок двох окремих інцидентів у штатах Огайо та Техас минулими вихідними, коли нападники вчинили масову стрілянину, загинули понад 30 людей.