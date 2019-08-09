Техаський стрілець зізнався, що його мішенню були саме мексиканці

21-річний Патрік Крусіус, який на минулих вихідних вбив 22 людини в Ель-Пасо, штат Техас, зізнався поліції, що його мішенню були саме мексиканці.

Про це повідомляє у п`ятницю, 9 серпня, CBS news.

«Влада заявила, що 21-річний чоловік, який звинувачується у вчиненні масової стрілянини біля торговельного центру Walmart в Ель-Пасо, зізнався після затримання, що його мішенню були мексиканці», - йдеться у новині.

CBS повідомляє, що згідно з протоколом затримання, злочинець вийшов з машини на одному з перехресть невдовзі після стрілянини, коли його зупинила поліція.

«Я і є той стрілець», - повідомив він офіцерам. Згодом, даючи свідчення, він розповів, що «під час стрілянини цілився у мексиканців».

ЗМІ повідомляють, що перед стріляниною на інтернет-форумі 8chan був опублікований расистський та антимігрантський маніфест, авторство якого приписують Крусіусу.

«Адвокат сім'ї звинувачуваного повідомив раніше цього тижня, що його мати дзвонила у поліцію міста Аллен, штат Техас, за декілька тижнів до стрілянини, оскільки її син володів автоматом АК-47. Вона не ідентифікувала себе чи свого сина під час дзвінка, тому поліція не розслідувала надалі інформацію, яка була надана», - повідомляє CBS.

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У департаменті поліції пояснили, що черговий офіцер лише відповів на інформаційні питання щодо володіння зброєю. Хоча він також запитав про емоційний стан власника зброї.

За повідомленням поліції, вбивця їхав 10 годин машиною з Аллена до Ель-Пасо перед тим, як вчинити масову стрілянину.

Крусіусу висуваються звинувачення, які передбачають смертну кару, повідомляє районне управління прокуратури округу Ель-Пасо.

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня у м. Ель-Пасо, штат Техас, стрілок відкрив вогонь по людях біля торговельного центру Walmart і застрелив 22 людини, поранив більше 20-ти. Восьмеро з вбитих були мексиканцями за походженням.

Низка американських експертів покладає вину за розпалювання ворожнечі до мігрантів на президента США. Так, на одному з мітингів Трамп назвав міграцію з Мексики “вторгненням” і запитав у зали, що з цим робити. У відповідь з публіки пролунало: “Стріляти їх!”. На це президент США лише посміхнувся.