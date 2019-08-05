Після бійні в Техасі Трамп вимагає смертної кари за злочини на ґрунті ненависті

Після бійні в Техасі Трамп вимагає смертної кари за злочини на ґрунті ненависті

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Укрінформ
Президент США наказав міністерству юстиції розробити законопроєкт, який запровадить смертну кару за масовий розстріл людей та злочини на ґрунті ненависті.  

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

“Я звернувся сьогодні до міністерства юстиції з наказом  розробити законопроєкт, який передбачить смертну кару для тих, хто вчиняє злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства”, - зазначив він. 

Трамп також вимагає, аби такі вироки виконувалися швидко, рішуче, і “без років непотрібних зволікань”. 

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня в місті Ель-Пасо на заході американського штату Техас 21-річний чоловік цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру, після чого здався поліції.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як “внутрішній тероризм”.

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Поліція повідомила, що нападник опублікував в інтернеті расистський маніфест, у якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами з Латинської Америки.

Нападник пояснив правоохоронцям, що “хотів убити якомога більше мексиканців, аби зупинити вторгнення”.

Низка американських експертів покладає вину за розпалювання ворожнечі до мігрантів на президента США. Так, на одному з мітингів Трамп назвав міграцію з Мексики “вторгненням” і запитав у зали, що з цим робити. У відповідь з публіки пролунало: “Стріляти їх!”. На це президент США лише посміхнувся.

4 серпня в Дейтоні, штат Огайо, також сталася стрілянина. Загинули щонайменше дев’ять осіб. 24-річного нападника застрелили.

5 серпня двоє постраждалих в Ель-Пасо померли від поранень у шпиталі, таким чином загальна кількість жертв бійні зросла до 22. 

Фото: Official White House Photo

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