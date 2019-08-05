Після бійні в Техасі Трамп вимагає смертної кари за злочини на ґрунті ненависті

Президент США наказав міністерству юстиції розробити законопроєкт, який запровадить смертну кару за масовий розстріл людей та злочини на ґрунті ненависті.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

“Я звернувся сьогодні до міністерства юстиції з наказом розробити законопроєкт, який передбачить смертну кару для тих, хто вчиняє злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства”, - зазначив він.

Today, I am also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the DEATH PENALTY - and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years of needless delay. pic.twitter.com/BDXdpelK7F — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 серпня 2019 р.

Трамп також вимагає, аби такі вироки виконувалися швидко, рішуче, і “без років непотрібних зволікань”.

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня в місті Ель-Пасо на заході американського штату Техас 21-річний чоловік цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру, після чого здався поліції.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як “внутрішній тероризм”.

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Поліція повідомила, що нападник опублікував в інтернеті расистський маніфест, у якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами з Латинської Америки.

Нападник пояснив правоохоронцям, що “хотів убити якомога більше мексиканців, аби зупинити вторгнення”.

Низка американських експертів покладає вину за розпалювання ворожнечі до мігрантів на президента США. Так, на одному з мітингів Трамп назвав міграцію з Мексики “вторгненням” і запитав у зали, що з цим робити. У відповідь з публіки пролунало: “Стріляти їх!”. На це президент США лише посміхнувся.

4 серпня в Дейтоні, штат Огайо, також сталася стрілянина. Загинули щонайменше дев’ять осіб. 24-річного нападника застрелили.

5 серпня двоє постраждалих в Ель-Пасо померли від поранень у шпиталі, таким чином загальна кількість жертв бійні зросла до 22.

Фото: Official White House Photo