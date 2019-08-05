Після бійні в Техасі Трамп вимагає смертної кари за злочини на ґрунті ненависті
Про це Дональд Трамп написав у Twitter.
“Я звернувся сьогодні до міністерства юстиції з наказом розробити законопроєкт, який передбачить смертну кару для тих, хто вчиняє злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства”, - зазначив він.
Today, I am also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the DEATH PENALTY - and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years of needless delay. pic.twitter.com/BDXdpelK7F— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 серпня 2019 р.
Трамп також вимагає, аби такі вироки виконувалися швидко, рішуче, і “без років непотрібних зволікань”.
Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня в місті Ель-Пасо на заході американського штату Техас 21-річний чоловік цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру, після чого здався поліції.
Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як “внутрішній тероризм”.
Поліція повідомила, що нападник опублікував в інтернеті расистський маніфест, у якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами з Латинської Америки.
Нападник пояснив правоохоронцям, що “хотів убити якомога більше мексиканців, аби зупинити вторгнення”.
Низка американських експертів покладає вину за розпалювання ворожнечі до мігрантів на президента США. Так, на одному з мітингів Трамп назвав міграцію з Мексики “вторгненням” і запитав у зали, що з цим робити. У відповідь з публіки пролунало: “Стріляти їх!”. На це президент США лише посміхнувся.
4 серпня в Дейтоні, штат Огайо, також сталася стрілянина. Загинули щонайменше дев’ять осіб. 24-річного нападника застрелили.
5 серпня двоє постраждалих в Ель-Пасо померли від поранень у шпиталі, таким чином загальна кількість жертв бійні зросла до 22.
Фото: Official White House Photo