Трамп закликав посилити закон про продаж зброї після стрілянини у двох штатах

Президент США Дональд Трамп закликав ухвалити закон про попередню перевірку покупців зброї після інцидентів зі стріляниною в Техасі та Огайо.

Про це він написав у Twitter.

“Ми не можемо допустити того, щоб жертви стрілянини в Ель-Пасо, штат Техас, і в Дейтоні, штат Огайо, загинули марно. Так само, як і ті, хто був важко поранений. Ми ніколи не зможемо їх забути, як і тих, хто був перед ними. Республіканці і демократи повинні об'єднатися і домогтися жорстких перевірок біографічних даних, можливо, об'єднавши це з крайньо необхідною реформою у сфері імміграції”, - наголосив він.

На думку Трампа, трагічні події зі стріляниною повинні привести до чогось хорошого.

Крім того, американський лідер поклав на ЗМІ “велику відповідальність” за життя та безпеку в США.

“Фейкові новини значною мірою сприяли гніву та люті, які наростали протягом багатьох років. Повідомлення про новини повинні почати бути справедливими, врівноваженими та неупередженими, інакше ці жахливі проблеми лише погіршаться!” - зауважив Трамп.

Як повідомлялося раніше, 20 людей загинули і понад 20 отримали поранення внаслідок стрілянини в торговому комплексі в Ель-Пасо, штат Техас, у суботу вранці.

А в суботу вночі сталася ще одна стрілянина у місті Дейтон, що в штаті Огайо. Там терорист розстріляв 9 осіб і поранив ще 27 людей.

Вчора, 4 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими під час стрілянини в штатах Огайо й Техасі.