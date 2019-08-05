Стрілянина в американському ТЦ: терорист купив АК-47 через інтернет

Коннор Стівен Беттс, який влаштував стрілянину в Огайо, придбав автомат АК-47 через інтернет.

Про це повідомляє BBC із посиланням на керівника поліції міста Дейтон Річарда Біля.

“За даними поліції, автомат був замовлений через інтернет із Техасу, а в його (Беттса — ред.) житті не було нічого такого, що завадило б йому купити зброю легально”, - йдеться у повідомленні.

За словами Біля, якби терорист увійшов усередину будівлі, то кількість загиблих і поранених була б “драматично великою”.

Раніше правоохоронцям вдалося встановити особу ймовірного терориста з Огайо, який у неділю вночі вбив 9 осіб і поранив ще 27 у місті Дейтон. Це – 24-річний Коннор Стівен Беттс. Під час нападу він був одягнений у бронежилет, а масовий розстріл здійснював із власного АК-47.

Як повідомлялося раніше, 20 людей загинули і понад 20 отримали поранення внаслідок стрілянини в торговому комплексі в Ель-Пасо, штат Техас, в суботу вранці.

Вчора, 4 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими під час стрілянини в штатах Огайо й Техасі.