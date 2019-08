Стрілянина в США: Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими

За словами американського лідера, у Вашингтоні приспустять прапора на всіх федеральних будівлях.

"Сьогодні я санкціонував опускання прапорів на півставки у всіх будівлях федерального уряду в честь жертв трагедій в Ель-Пасо, штат Техас, і в Дейтоні, штат Огайо. Прапори в Білому домі будуть опущені відсьогодні до четверга, 8 серпня. Ми з Меланією молимося за всіх, хто постраждав від цього неймовірного зла", - написав він у Twitter.

Today, I authorized the lowering of the flags to half-staff at all Federal Government buildings in honor of the victims of the tragedies in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio....

....The flags at the White House will be lowered today through Thursday, August 8. Melania and I are praying for all those impacted by this unspeakable act of evil!