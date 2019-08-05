Стрілянина в США: Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими в результаті двох масових стрільбищ в штатах Огайо і Дейтон.

За словами американського лідера, у Вашингтоні приспустять прапора на всіх федеральних будівлях.

"Сьогодні я санкціонував опускання прапорів на півставки у всіх будівлях федерального уряду в честь жертв трагедій в Ель-Пасо, штат Техас, і в Дейтоні, штат Огайо. Прапори в Білому домі будуть опущені відсьогодні до четверга, 8 серпня. Ми з Меланією молимося за всіх, хто постраждав від цього неймовірного зла", - написав він у Twitter.

Today, I authorized the lowering of the flags to half-staff at all Federal Government buildings in honor of the victims of the tragedies in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

....The flags at the White House will be lowered today through Thursday, August 8. Melania and I are praying for all those impacted by this unspeakable act of evil! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Під час спілкування з пресою він додав, що масові вбивства у США пов'язані з хворою психікою стрільців. За словами Трампа, проблема з масовими розстрілами триває роками, і "ми повинні її зупинити".

Президент заявив, що розмовляв з генеральним прокурором, директором ФБР і членами конгресу, і в понеділок виступить з додатковою заявою у зв'язку з подією.

Як раніше повідомлялося, у США менш ніж за 24 години 3 і 4 серпня в США відбулися два масових розстрілів людей.