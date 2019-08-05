Стрілянина в США: Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими

Стрілянина в США: Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими

Укрінформ
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими в результаті двох масових стрільбищ в штатах Огайо і Дейтон.

За словами американського лідера, у Вашингтоні приспустять прапора на всіх федеральних будівлях.

"Сьогодні я санкціонував опускання прапорів на півставки у всіх будівлях федерального уряду в честь жертв трагедій в Ель-Пасо, штат Техас, і в Дейтоні, штат Огайо. Прапори в Білому домі будуть опущені відсьогодні до четверга, 8 серпня. Ми з Меланією молимося за всіх, хто постраждав від цього неймовірного зла", - написав він у Twitter.

Під час спілкування з пресою він додав, що масові вбивства у США пов'язані з хворою психікою стрільців. За словами Трампа, проблема з масовими розстрілами триває роками, і "ми повинні її зупинити".

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Президент заявив, що розмовляв з генеральним прокурором, директором ФБР і членами конгресу, і в понеділок виступить з додатковою заявою у зв'язку з подією.

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Як раніше повідомлялося, у США менш ніж за 24 години 3 і 4 серпня в США відбулися два масових розстрілів людей.

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